Nigeria : Au moins 7 morts dans une explosion dans une mosquée à Maiduguri

Au moins sept personnes ont été tuées mercredi lors d’une explosion survenue dans une mosquée de Maiduguri, capitale de l’Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria. L’incident s’est produit en début de soirée, alors que les musulmans étaient rassemblés pour la prière.

Selon des témoins, la déflagration a retenti vers 18 heures locales à l’intérieur d’une mosquée bondée située dans le marché de Gamboru, l’un des quartiers les plus fréquentés de la ville. Plusieurs personnes ont également été blessées, mais les autorités n’ont pas encore communiqué de bilan officiel.

Babakura Kolo, chef d’une milice locale, a confirmé la mort de sept personnes, évoquant un attentat à la bombe. Il a indiqué que l’engin aurait été dissimulé à l’intérieur de la mosquée et aurait explosé en pleine prière. Des témoins sur place ont évoqué la possibilité d’un attentat suicide. Un responsable de la mosquée, Malam Abuna Yusuf, a pour sa part fait état de huit morts.

Aucun groupe armé n’a revendiqué l’attaque dans l’immédiat. Maiduguri se trouve toutefois au cœur d’une région marquée depuis plus d’une décennie par une insurrection menée par Boko Haram et sa branche affiliée à l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

Autrefois régulièrement frappée par des fusillades et des attentats, la ville connaissait une relative accalmie ces dernières années, la dernière attaque majeure remontant à 2021. La présence sécuritaire demeure néanmoins visible, avec des patrouilles militaires et des postes de contrôle encore en place, notamment la nuit.

Selon les Nations unies, le conflit dans le nord-est du Nigeria a causé la mort d’au moins 40 000 personnes et déplacé environ deux millions d’habitants. Si la violence a globalement diminué, les autorités et les analystes s’inquiètent d’une possible recrudescence des attaques, notamment dans les zones rurales, où les groupes insurgés restent actifs.