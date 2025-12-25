L’ONU : 13,5 millions de dollars pour répondre à la crise des déplacés liée au conflit en RDC

Les Nations unies ont annoncé mercredi le déblocage de 13,5 millions de dollars d’aide humanitaire afin de faire face à la grave crise de déplacement provoquée par le conflit armé dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), ce financement vise à répondre à la détérioration rapide de la situation humanitaire, marquée par des déplacements massifs de populations et un afflux de réfugiés vers le Burundi voisin.

Sur cette enveloppe, 10 millions de dollars seront consacrés à une assistance immédiate et vitale en RDC, tandis que 3,5 millions de dollars serviront à renforcer les opérations d’urgence au Burundi, précise l’agence onusienne dans un communiqué.

L’escalade des violences dans la province du Sud-Kivu, au cours des dernières semaines, a entraîné le déplacement d’environ 500 milles de personnes. De nombreuses familles ont trouvé refuge dans des bâtiments publics, des sites surpeuplés ou auprès de communautés d’accueil déjà fragilisées par le manque de ressources.

Au Burundi, l’arrivée récente de près de 85 milles de personnes, principalement des réfugiés congolais mais aussi des Burundais de retour, exerce une pression considérable sur un système d’accueil déjà précaire. Les points de passage frontaliers et les centres de transit fonctionnent à près du double de leur capacité, a averti OCHA.

Dans les deux pays, les populations déplacées sont confrontées à de graves pénuries de nourriture, d’eau potable, d’abris, de services de protection et de soins de santé, dans un contexte de risques accrus de propagation de maladies.

Les fonds, alloués par le Fonds central d’intervention d’urgence des Nations unies (CERF), permettront de soutenir les déplacés et les communautés d’accueil les plus vulnérables, notamment dans les provinces du Sud-Kivu et du Tanganyika en RDC, en finançant des programmes humanitaires essentiels.

Au Burundi, cette aide contribuera à désengorger les centres d’accueil, à faciliter les transferts vers le site de Bweru et à fournir une assistance de base aux déplacés les plus vulnérables, a indiqué l’ONU.