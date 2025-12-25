Tanzanie : 5 personnes tuées dans le crash d’un hélicoptère de secours sur le Kilimandjaro

Cinq personnes ont perdu la vie jeudi dans le crash d’un hélicoptère de secours sur les pentes du mont Kilimandjaro, dans le nord de la Tanzanie, alors que l’appareil effectuait une mission d’évacuation médicale, ont annoncé les autorités.

Selon le commandant de la police régionale du Kilimandjaro, Simon Maigwa, l’accident s’est produit aux alentours de 11h30, heure locale, alors que l’hélicoptère se dirigeait vers un groupe de patients en difficulté lors de leur ascension, dans le cadre d’une opération organisée par la société touristique Boby Camping.

L’appareil s’est écrasé dans une zone escarpée de haute altitude située entre Kibo Hut et Barafu Camp, un passage clé sur l’un des itinéraires menant au sommet du Kilimandjaro, point culminant de l’Afrique à près de 5 900 mètres d’altitude.

Le bilan humain fait état de cinq victimes : deux ressortissants étrangers, un guide de montagne, le pilote ainsi qu’un médecin membre de l’équipe de secours. Aucun survivant n’a été retrouvé, ont confirmé les forces de l’ordre.

Très fréquenté par les randonneurs et alpinistes du monde entier, le mont Kilimandjaro est régulièrement le théâtre d’interventions d’urgence, les hélicoptères étant souvent mobilisés pour évacuer des grimpeurs souffrant du mal aigu des montagnes ou victimes d’accidents en altitude.

Des équipes de secours ont été déployées sur le lieu du drame afin de sécuriser la zone et de récupérer les corps. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident.