Libye : Découverte d’une fosse commune contenant 21 migrants subsahariens 

Vingt-et-un corps de migrants originaires de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne ont été retrouvés dans une fosse commune dans le nord-est de la Libye, ont rapporté des médias locaux, citant une source gouvernementale de l’est du pays.

L’Agence de sécurité intérieure (ASI) d’Ajdabiya a annoncé mercredi soir la « découverte d’un charnier renfermant les dépouilles de 21 personnes de différentes nationalités africaines », selon la chaîne de télévision libyenne Al-Masar.

D’après ce média proche des autorités de l’est libyen dirigées par le maréchal Khalifa Haftar, l’enquête a conduit à l’identification d’un suspect, un ressortissant libyen connu des services de justice. Celui-ci a été interpellé lors d’une opération menée dans une ferme présentée comme un « centre de détention de migrants en situation irrégulière ».

Sur les lieux, plusieurs migrants retrouvés « dans un état de santé critique » ont été pris en charge et transférés à l’hôpital après avoir indiqué aux autorités l’emplacement de la fosse, ont précisé les médias, dont la chaîne indépendante Al-Wasat. Les corps ont ensuite été exhumés. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux et dans la presse locale montrent des dépouilles entassées ainsi qu’une rangée de sacs mortuaires alignés sur le sol.

Depuis la chute et la mort du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans une instabilité chronique et des divisions politiques qui ont favorisé les réseaux de traite humaine. Les migrants y sont régulièrement victimes d’abus graves, notamment d’extorsion, de violences et de pratiques assimilées à l’esclavage, selon l’ONU et de nombreuses ONG.

Si la majorité des traversées vers l’Europe s’organisent depuis les côtes occidentales du pays en direction de l’Italie, des milliers de migrants tentent également leur chance depuis l’est libyen pour rejoindre l’Europe via la Crète, une île grecque, située dans le sud de la Grèce, en mer Méditerranée.