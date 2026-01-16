Somalie : Le président somalien en visite à Lasanod, au cœur des tensions avec le Somaliland

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud est arrivé vendredi à Lasanod, chef-lieu d’un territoire contesté que Mogadiscio considère comme relevant de l’Etat fédéral somalien, mais que revendique le Somaliland. Cette visite intervient dans un climat de fortes tensions diplomatiques, quelques semaines après la reconnaissance par Israël de cette république autoproclamée.

La Somalie est organisée en fédération d’Etats largement autonomes, dont certains entretiennent des relations difficiles avec le pouvoir central. Le Somaliland a proclamé unilatéralement son indépendance en 1991, une sécession que Mogadiscio n’a jamais reconnue, affirmant que la région demeure partie intégrante du territoire national.

Le déplacement du chef de l’Etat somalien à Lasanod est perçu comme un geste de défi à l’égard du Somaliland, qui a perdu le contrôle de la zone en 2023. Il s’inscrit également dans un contexte diplomatique tendu depuis la reconnaissance, fin décembre, du Somaliland par Israël en tant qu’« État souverain », une première depuis plus de trois décennies. Le gouvernement somalien a dénoncé cette initiative comme une atteinte directe à sa souveraineté.

Lasanod est la capitale de la région de Sool, située à la frontière du Somaliland et de l’État somalien du Puntland. Ce territoire, revendiqué à la fois par Mogadiscio et Hargeisa, constitue depuis longtemps un foyer de tensions récurrentes.

Contrôlée par le Somaliland depuis 2007, la région a échappé à son autorité en 2023 à l’issue de violents affrontements avec une milice favorable au gouvernement fédéral, des combats qui ont fait plusieurs centaines de morts. À la suite de ces événements, les clans dominants de Sool, mais aussi des régions voisines de Sanaag et de Cayn, ont proclamé une nouvelle entité administrative placée sous l’autorité de Mogadiscio.

Cette zone a été officiellement intégrée par l’Etat central somalien comme sixième Etat fédéral. Moins d’un mois après la reconnaissance du Somaliland par Israël, le président somalien doit y assister à l’entrée en fonctions du nouveau président régional, Abdukadir Ahmed Firdhiye, et rencontrer les autorités locales.

« La visite du président à Lasanod incarne le renforcement de l’unité nationale et l’engagement du gouvernement fédéral en faveur de l’intégrité territoriale de la Somalie et de son peuple », a déclaré la présidence somalienne dans un communiqué.

Il s’agit de la première visite d’un chef d’Etat somalien dans cette zone depuis plus d’un demi-siècle, un fait qui a provoqué une vive réaction du Somaliland.

« Lasanod fait partie du Somaliland, et nous restons attachés à un règlement de nos différends par le dialogue et des moyens pacifiques », a affirmé dans un bref communiqué le ministre de la Présidence du Somaliland, Khadar Hussein Abdi.