Tchad : Sept soldats tchadiens tués lors d’un affrontement à la frontière avec le Soudan

Sept soldats tchadiens ont été tués jeudi dans l’est du Tchad, près de la frontière avec le Soudan, dans une altercation avec les paramilitaires soudanais, a indiqué vendredi une source gouvernementale.

Au Soudan voisin, un conflit qui oppose depuis avril 2023 l’armée soudanaise aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes, dont près d’un million au Tchad, selon l’ONU.

« Il y a eu une incursion d’une des parties belligérantes dans le conflit soudanais à la frontière. Ils sont rentrés dans le territoire tchadien et nos forces de défense et de sécurité (…) leur ont demandé de rebrousser chemin et il y a eu un accrochage dans lequel nous avons perdu sept de nos soldats », a déclaré le porte-parole du gouvernement tchadien Gassim Chérif en conférence de presse vendredi.

Le 26 décembre, deux soldats tchadiens avaient déjà été tués dans une attaque de drone menée par les FSR à la frontière. L’altercation de jeudi a eu lieu à proximité de la ville frontalière de Tiné, selon les explications du porte-parole.

« Nous appelons toutes les parties prenantes dans ce conflit à arrêter toute violation du territoire tchadien », a-t-il ajouté, soulignant que la « position constante du Tchad est celle de la neutralité ».

« C’est le dernier avertissement que nous lançons aux belligérants: il n’est pas question que nos forces de défense et de sécurité soient prises à partie, que nos concitoyens soient inquiétés et que des Tchadiens meurent dans ce conflit », a insisté M. Chérif.

Les Emirats arabes unis, accusés de soutenir et d’armer les FSR, ont condamné l’attaque dans un communiqué publié vendredi matin sur X, sans toutefois l’attribuer aux FSR.

« Les Émirats arabes unis condamnent (…) l’attaque menée par un groupe armé dans le sud du Tchad », a indiqué la diplomatie émiratie.

La guerre a déchiré le Soudan en deux: l’armée contrôle le nord, l’est et le centre, tandis que les FSR dominent toute la région du Darfour (ouest), soit un tiers du territoire soudanais, et, avec leurs alliés, certaines zones du sud.

« Plus de 1.000 jours de conflit au Soudan ont causé une immense souffrance et la plus grande crise de déplacement de notre époque », a déclaré mercredi à l’AFP le nouveau Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Barham Saleh.