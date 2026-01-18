RDC : Des milices progouvernementales pénètrent à Uvira après le retrait du M23

Des miliciens progouvernementaux ont fait leur entrée dans la ville stratégique d’Uvira, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), à la suite du retrait annoncé des combattants du M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda, selon plusieurs sources locales.

Début décembre, le M23 avait lancé une offensive dans la province du Sud-Kivu et pris le contrôle d’Uvira, une cité de plusieurs centaines de milliers d’habitants située à proximité de la frontière burundaise. Cette avancée était intervenue alors que Kinshasa et Kigali venaient de conclure un accord de paix sous l’égide des États-Unis.

Le 17 décembre, le M23 avait annoncé le retrait de ses forces d’Uvira, affirmant répondre à une requête américaine. Toutefois, des éléments de police et des militaires affiliés au groupe armé étaient restés présents dans la ville lacustre.

Le M23 a de nouveau assuré vouloir retirer ses dernières unités encore sur place et déclaré son intention de placer Uvira « sous la responsabilité pleine et entière de la communauté internationale ». Samedi, des habitants ont observé des mouvements de troupes quittant progressivement la ville.

Dimanche, des combattants « wazalendo », appellation regroupant plusieurs milices locales favorables au gouvernement de Kinshasa, sont entrés dans certains quartiers du sud d’Uvira, ont indiqué des sources locales. Des tirs sporadiques ont été entendus dans la matinée, tandis que des commerces et des habitations ont été pillés.

Le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, a également confirmé « l’entrée progressive des wazalendo » dans la cité, précisant que des éléments des Forces armées de la RDC devaient suivre. Dans un message adressé à la presse, il a affirmé que des combattants du M23 s’étaient « positionnés sur les hauteurs » dominant la ville, ainsi que dans des localités environnantes, « braquant leurs armes sur Uvira ».