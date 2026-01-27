Niger : Niamey et Alger relancent leur partenariat dans le secteur des hydrocarbures

Le Niger et l’Algérie ont annoncé, lundi 26 janvier 2026, la relance de leur partenariat dans le secteur pétrolier, à l’issue d’une visite de travail à Niamey du ministre algérien en charge des hydrocarbures.

A cette occasion, le président de la République du Niger, le général Abdourahamane Tiani, a reçu en audience, une délégation algérienne conduite par le ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, en déplacement officiel dans la capitale nigérienne.

« Je suis venu échanger sur les dossiers communs liés au secteur des hydrocarbures », a déclaré Mohamed Arkab à la télévision publique nigérienne. Le responsable algérien a indiqué que les discussions ont porté sur plusieurs projets structurants, soulignant que des calendriers précis ont été arrêtés pour le lancement prochain des opérations de forage sur le bloc pétrolier de Kafra. Il a également annoncé l’arrivée imminente d’une entreprise algérienne à Niamey afin de démarrer les travaux.

De son côté, le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, a fait savoir sur sa page Facebook avoir eu « des échanges approfondis » avec le ministre algérien, notamment sur le suivi des activités du groupe Sonatrach au Niger. Les discussions ont principalement porté sur l’état d’avancement des travaux de recherche et d’exploration pétrolière sur le champ du bloc de Kafra, situé dans le nord du pays.

Selon la télévision nationale nigérienne, ce bloc pétrolier disposerait de plusieurs puits renfermant des réserves estimées à plus de 260 millions de barils. Toujours d’après la même source, la mise en exploitation de ce gisement devrait permettre d’augmenter la production nationale d’environ 90 000 barils par jour.