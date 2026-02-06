Niger : Les Etats-Unis condamnent l’attaque contre l’aéroport de Niamey et réaffirment leur solidarité

L’Ambassade des Etats-Unis à Niamey a vivement condamné l’attaque terroriste perpétrée dans la nuit du 28 au 29 janvier contre l’aéroport international Diori Hamani et la base militaire voisine. Cette réaction a été exprimée dans un communiqué rendu public le jeudi 5 février 2026.

Selon la représentation diplomatique américaine, cette opération a visé des installations stratégiques et constitue une menace directe pour la sécurité des populations civiles ainsi que pour l’ensemble des acteurs engagés en faveur de la stabilité et de la sécurité au Niger. De tels actes, souligne le communiqué, compromettent la paix, freinent le développement et sapent les efforts conjoints des autorités nigériennes et de leurs partenaires pour construire un avenir plus sûr et plus prospère.

Face à cette situation, les Etats-Unis ont tenu à réaffirmer leur solidarité avec le peuple et le gouvernement nigériens, tout en renouvelant leur rejet catégorique du terrorisme et de l’extrémisme violent, quelle qu’en soit la forme.

« Nous soutenons les initiatives visant à identifier et à traduire les auteurs de ces actes en justice, et restons déterminés à collaborer avec le Niger et les partenaires régionaux pour renforcer la sécurité, la résilience et le respect de la vie humaine », conclut le communiqué de l’Ambassade américaine au Niger.

Engagé dans une lutte déterminée contre le terrorisme dans le Sahel, le Niger mène ce combat aux côtés du Burkina Faso et du Mali dans le cadre de leur alliance sécuritaire. Les trois pays, confrontés à des menaces communes, ont renforcé leur coopération militaire et stratégique afin de mieux coordonner les opérations sur le terrain, partager le renseignement et sécuriser leurs frontières. Cette alliance vise à répondre collectivement aux attaques des groupes armés terroristes soutenus par un pays frontalier, à restaurer l’autorité de l’Etat dans les zones affectées et à préserver la stabilité de l’espace sahélien face à un contexte sécuritaire toujours fragile.