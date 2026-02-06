Tchad : L’ONU lance un appel de près d’un milliard de dollars pour répondre aux urgences humanitaires en 2026

Les Nations Unies, en collaboration avec leurs partenaires humanitaires, ont lancé jeudi un appel à la mobilisation financière d’un montant avoisinant un milliard de dollars afin de soutenir les opérations humanitaires au Tchad en 2026.

Selon le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, le plan de réponse humanitaire pour l’année prévoit un budget global de 986 millions de dollars. Sur cette enveloppe, 540 millions de dollars sont destinés à l’assistance aux réfugiés. L’objectif affiché est de porter secours à environ 3,4 millions de personnes vulnérables à travers le pays. L’annonce a été faite lors d’un point de presse au siège des Nations Unies à New York.

D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), près de 4,5 millions de personnes au Tchad ont aujourd’hui un besoin pressant d’aide vitale, dans un contexte marqué par l’une des crises humanitaires les plus sévères de la région sahélienne.

Cette situation critique, explique l’ONU, est aggravée par la persistance des conflits, les déplacements massifs de populations, les effets des chocs climatiques, l’insécurité alimentaire croissante, la malnutrition ainsi que la recrudescence d’épidémies.

Le Tchad accueille par ailleurs plus de 1,5 million de réfugiés, en plus de centaines de milliers de personnes déplacées à l’intérieur du pays et de rapatriés, a précisé OCHA dans un communiqué.

Les efforts humanitaires seront prioritairement concentrés sur les zones les plus touchées, notamment l’Est du pays, la région du Lac Tchad ainsi que certaines localités du sud, selon l’agence onusienne.