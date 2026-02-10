Mali : Sécurité intérieure, la police et la garde nationale équipées de 57 véhicules

Le ministre malien de la Sécurité a procédé, lundi, à la remise de 57 véhicules de transport de troupes destinés à la Police nationale et à la Garde nationale, dans le but de renforcer la couverture sécuritaire sur l’ensemble du territoire. La cérémonie officielle s’est déroulée dans l’enceinte de l’École nationale de Police.

Entièrement financée par les ressources de l’État, cette nouvelle dotation s’inscrit dans les priorités définies par la feuille de route de la Transition. Prenant la parole, le ministre de la Sécurité, le général de division Daoud Aly Mohammedine, a souligné que cet appui matériel répond à « la nécessité accrue de mobilité et d’anticipation qu’impose la situation sécuritaire actuelle ».

Selon lui, « l’efficacité des forces repose autant sur la qualité que sur le volume des moyens mis à leur disposition ». Il a indiqué que ces véhicules contribueront à améliorer significativement les déploiements opérationnels ainsi que les rotations des unités engagées sur le terrain.

Au sein de la Police nationale, ces engins seront principalement attribués aux unités mobiles, aux forces d’intervention rapide et à la Brigade anticriminalité. De son côté, la Garde nationale prévoit de les affecter en priorité à ses groupements spécialisés dans le maintien de l’ordre.

Le directeur général de la Police, le contrôleur général Youssouf Koné, a pour sa part mis en avant les performances techniques du matériel remis, précisant que chaque véhicule est capable de transporter plus de 80 agents. « Nos délais d’intervention seront considérablement raccourcis », a-t-il assuré avec satisfaction.

Le ministre a également insisté sur la nécessité d’un entretien strict et régulier des équipements, tout en réaffirmant la volonté des autorités de poursuivre les efforts de modernisation des forces de sécurité.

Dans un contexte sécuritaire toujours marqué par de nombreux défis, le gouvernement de la Transition, conduit sous l’autorité du général Assimi Goïta, continue ainsi de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité du Mali.