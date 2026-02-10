Somalie : La BAD accorde 24 millions de dollars pour renforcer l’accès à l’eau potable

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement, bras concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), a récemment validé un don de 24,45 millions de dollars destiné à améliorer l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement en Somalie.

Ce financement appuiera le Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu urbain, qui devrait bénéficier à plus de 500000 personnes vivant dans trois villes particulièrement touchées par la raréfaction des ressources en eau et l’intensification des chocs climatiques, selon un communiqué de la BAD.

L’initiative vise à atténuer les difficultés persistantes liées à l’accès à l’eau et à l’assainissement, dans un contexte où femmes et enfants consacrent de longues heures à la collecte de l’eau, tandis que le manque d’infrastructures adéquates favorise la propagation de maladies et porte atteinte aux conditions de vie et à la dignité humaine.

La Banque précise que le don permettra d’étendre et de réhabiliter les réseaux d’eau et d’assainissement dans ces centres urbains en forte croissance, caractérisés par un afflux important de personnes déplacées internes. Les travaux prévoient notamment la pose de 40 kilomètres de conduites, le forage ou la remise en état de 42 puits, ainsi que la construction de quatre stations d’épuration et de trois laboratoires dédiés à l’analyse de la qualité de l’eau. Le projet inclut également l’installation de 26 générateurs en complément des systèmes solaires existants, ainsi que la mise en service d’unités mobiles pour la vidange des fosses septiques.