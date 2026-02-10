Nigeria : Neuf fidèles kidnappés lors d’un office dans une église catholique

Neuf paroissiens ont été enlevés par des hommes armés dimanche soir dans une église catholique du centre du Nigeria, alors qu’ils participaient aux vêpres, a indiqué la police. Ces Neuf personnes ont été kidnappées par des individus armés pendant une veillée nocturne, alors que les fidèles étaient en prière à l’église catholique Saint John’s.

L’Etat de Benue, où s’est produit l’enlèvement, est régulièrement le théâtre de violences liées aux conflits entre agriculteurs et éleveurs autour de l’accès aux terres et aux ressources naturelles. La région est également confrontée à des enlèvements contre rançon perpétrés par des groupes criminels armés, communément appelés « bandits ».

La recrudescence des enlèvements de masse observée à la fin de l’année 2025 a mis en lumière la gravité de la crise sécuritaire au Nigeria, provoquant notamment de vives réactions sur la scène internationale, dont celle du président américain Donald Trump.

En réponse, le président nigérian Bola Tinubu a décrété l’état d’urgence et engagé un vaste recrutement au sein des forces armées et de la police afin de lutter contre l’insécurité persistante. Malgré ces mesures, les enlèvements continuent de se multiplier dans plusieurs régions du pays.