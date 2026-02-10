Libye : Trois morts dans le crash d’un hélicoptère en zone sous contrôle de Haftar

Trois personnes ont perdu la vie dans le crash d’un hélicoptère survenu dans la nuit de lundi à mardi dans le sud-est de la Libye, alors que l’appareil effectuait une évacuation sanitaire pour le compte des forces armées loyales au maréchal Khalifa Haftar, a rapporté l’Agence de presse libyenne (LANA).

Selon l’agence, l’hélicoptère s’est écrasé au cours d’une mission d’urgence visant à évacuer un soldat du bataillon Souboul al-Salam, dont le véhicule avait été impliqué dans un accident sur une route désertique.

Ibrahim Belhassan, porte-parole des services de secours de la région de Koufra, cité par LANA, a précisé que l’accident s’est produit à proximité de la base militaire de Matan al-Sarrah.

Le bilan fait état de trois victimes, deux membres de l’unité de transport militaire et un infirmier appartenant au bataillon concerné, a indiqué la même source.

Située à près de 1 500 kilomètres au sud de Tripoli, la base aérienne de Matan al-Sarrah occupe une position stratégique en raison de sa proximité avec les frontières du Tchad et du Soudan. La vaste zone désertique de Koufra est placée sous le contrôle des forces affiliées au clan Haftar.

Les autorités de l’Est libyen, auxquelles sont rattachées ces forces armées, n’ont pour l’heure fourni aucun détail officiel sur les circonstances du crash, dont les causes demeurent inconnues.

Depuis la révolution libyenne de 2011, le pays reste fragmenté entre deux autorités rivales : un gouvernement établi à Tripoli, conduit par Abdelhamid Dbeibah et reconnu par les Nations unies, et une administration parallèle basée à Benghazi, placée sous l’autorité du maréchal Khalifa Haftar.