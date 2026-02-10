Somalie : Renforcement de la coopération sécuritaire avec l’Arabie saoudite

En visite de travail en Arabie saoudite, le ministre de la Sécurité intérieure du gouvernement fédéral somalien, Abdullahi Sheikh Ismail, dit « Fartaag », s’est entretenu avec le vice-ministre de l’Intérieur du Royaume, le prince Abdulaziz ben Ayyaf.

Les discussions ont essentiellement porté sur l’approfondissement de la coopération sécuritaire entre les deux pays, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, de partage d’expertise et de renforcement des échanges entre leurs institutions de sécurité respectives.

Les deux parties ont également évoqué les perspectives d’un appui accru de l’Arabie saoudite aux efforts de reconstruction et de développement des capacités des structures sécuritaires somaliennes.

Accompagné du chef de la Police somalienne, le général Asad Osman Abdullahi, le ministre Abdullahi Sheikh Ismail a salué le soutien constant du Royaume d’Arabie saoudite à la Somalie, en particulier dans les domaines de la sécurité et de la stabilisation, tout en soulignant l’importance de maintenir une coopération étroite, efficace et durable.

Pour sa part, le prince Abdulaziz ben Ayyaf a réaffirmé la volonté de Riyad de continuer à accompagner la Somalie et à soutenir ses forces de sécurité afin de contribuer au renforcement de la sûreté et de la stabilité du pays.

Par ailleurs, le ministre somalien de la Défense, Ahmed Moallim Fiqi, a conclu un accord de coopération militaire avec son homologue saoudien, Son Altesse Royale le prince Khalid ben Salmane. Ce partenariat vise à consolider davantage les relations bilatérales en matière de défense et de sécurité militaire et couvre plusieurs domaines d’intérêt commun pour les deux nations.