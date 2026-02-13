Sénégal : Trois marins portés disparus après le chavirement d’une vedette militaire

Trois marins de la Marine nationale sénégalaise sont portés disparus après le chavirement de leur embarcation, survenu jeudi matin dans le nord du Sénégal, ont annoncé les autorités militaires dans un communiqué publié dans la soirée.

Selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées, la vedette a chaviré vers 9 heures à l’embouchure du fleuve Sénégal. L’embarcation effectuait une mission de liaison lorsqu’elle aurait été confrontée à une forte houle provoquée par une brusque dégradation des conditions météorologiques.

Les secours ont permis de repêcher dix survivants et de localiser l’épave du bateau. Des opérations de recherche d’envergure, mobilisant des moyens aériens, maritimes et terrestres, restent en cours pour tenter de retrouver les trois militaires disparus.

Le fleuve Sénégal marque la frontière naturelle entre le Sénégal et la Mauritanie dans sa partie nord, avant de se jeter dans l’océan Atlantique à proximité de la ville de Saint-Louis.