Le président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, a procédé jeudi à un remaniement ministériel marqué notamment par la promotion de trois membres du gouvernement au rang de ministres d’Etat, selon un communiqué diffusé à la télévision publique.
Sont ainsi élevés à ce rang le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de corps d’armée Sadio Camara, le ministre de l’Économie et des Finances Alousseni Sanou, ainsi que le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d’armée Ismaël Wagué.
Ce remaniement s’accompagne également de changements à la tête de plusieurs départements stratégiques, dont l’Agriculture et l’Administration territoriale et la Décentralisation. A ce dernier poste, le général de brigade Issa Ousmane Coulibaly succède au Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui cumulait jusque-là les deux fonctions.
Trois nouveaux ministres font par ailleurs leur entrée au sein de l’exécutif, notamment aux portefeuilles de l’Agriculture, de l’Énergie et de l’Eau, ainsi que de la Refondation de l’État chargée des relations avec les institutions. Leurs prédécesseurs ont été remerciés.
Composition du nouveau gouvernement :
Ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants : général de corps d’armée Sadio Camara
Ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances : Alousseni Sanou
Ministre d’État, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale : général de corps d’armée Ismaël Wagué
Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux : Mahmoudou Kassogué
Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation : général de brigade Issa Ousmane Coulibaly
Ministre de la Réforme de l’État, chargé des Relations avec les Institutions : Yahya Gologo
Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : général de division Daoud Ali Mohamedine
Ministre des Transports et des Infrastructures : Dembélé Madina Sissoko
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale : Abdoulaye Diop
Ministre de l’Éducation nationale : Amadou Sy Savané
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Bouréma Kansaye
Ministre des Mines : Amadou Keïta
Ministre de l’Énergie et de l’Eau : Tiémoko Traoré
Ministre de la Santé et du Développement social : colonel-major Assa Badiallo Touré
Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social : Fassoun Coulibaly
Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne : Abdoul Kassim Ibrahim Fomba
Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine : Mossa Ag Attaher
Ministre de l’Agriculture : Ibrahima Samaké
Ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle : Oumou Sall Seck
Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille : Djènèba Sanogo
Ministre de l’Industrie et du Commerce : Moussa Alassane Diallo
Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population : Imran Abdoulaye Touré
Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable : Dumbia Mariam Tangara
Ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration : Alhamdou Ag Ilyène
Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme : Mamou Daffé
Ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes : Mahamadou Koné
Ministre de l’Élevage et de la Pêche : Youba Ba
Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et du Soutien au processus électoral : Mamani Nassiré