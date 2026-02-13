Le président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, a procédé jeudi à un remaniement ministériel marqué notamment par la promotion de trois membres du gouvernement au rang de ministres d’Etat, selon un communiqué diffusé à la télévision publique.

Sont ainsi élevés à ce rang le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de corps d’armée Sadio Camara, le ministre de l’Économie et des Finances Alousseni Sanou, ainsi que le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d’armée Ismaël Wagué.

Ce remaniement s’accompagne également de changements à la tête de plusieurs départements stratégiques, dont l’Agriculture et l’Administration territoriale et la Décentralisation. A ce dernier poste, le général de brigade Issa Ousmane Coulibaly succède au Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui cumulait jusque-là les deux fonctions.

Trois nouveaux ministres font par ailleurs leur entrée au sein de l’exécutif, notamment aux portefeuilles de l’Agriculture, de l’Énergie et de l’Eau, ainsi que de la Refondation de l’État chargée des relations avec les institutions. Leurs prédécesseurs ont été remerciés.

Composition du nouveau gouvernement :

Ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants : général de corps d’armée Sadio Camara

Ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances : Alousseni Sanou

Ministre d’État, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale : général de corps d’armée Ismaël Wagué

Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux : Mahmoudou Kassogué

Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation : général de brigade Issa Ousmane Coulibaly

Ministre de la Réforme de l’État, chargé des Relations avec les Institutions : Yahya Gologo

Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : général de division Daoud Ali Mohamedine

Ministre des Transports et des Infrastructures : Dembélé Madina Sissoko

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale : Abdoulaye Diop

Ministre de l’Éducation nationale : Amadou Sy Savané

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Bouréma Kansaye

Ministre des Mines : Amadou Keïta

Ministre de l’Énergie et de l’Eau : Tiémoko Traoré

Ministre de la Santé et du Développement social : colonel-major Assa Badiallo Touré

Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social : Fassoun Coulibaly

Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne : Abdoul Kassim Ibrahim Fomba

Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine : Mossa Ag Attaher

Ministre de l’Agriculture : Ibrahima Samaké

Ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle : Oumou Sall Seck

Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille : Djènèba Sanogo

Ministre de l’Industrie et du Commerce : Moussa Alassane Diallo

Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population : Imran Abdoulaye Touré

Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable : Dumbia Mariam Tangara

Ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration : Alhamdou Ag Ilyène

Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme : Mamou Daffé

Ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes : Mahamadou Koné

Ministre de l’Élevage et de la Pêche : Youba Ba

Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et du Soutien au processus électoral : Mamani Nassiré