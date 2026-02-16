Mali : Des terroristes neutralisés dans le centre, selon l’armée

L’Etat-major général des armées du Mali a annoncé dimanche avoir éliminé une dizaine de terroristes lors d’une opération menée entre Bambara-Maoudé et Inadjatafane, dans la région de Douentza, au centre du pays.

L’armée malienne a précisé que l’opération, menée le dimanche 15 février 2026, avait permis d’éliminer plusieurs assaillants. Elle a également réaffirmé la détermination des Forces Armées Maliennes à garantir la sécurité des populations et la libre circulation des personnes et de leurs biens.

Par ailleurs, une autre attaque visant des positions militaires a été signalée tôt dimanche à Ansongo, dans la région de Gao, au nord du pays. D’après ces mêmes sources, l’assaut a été rapidement repoussé par les forces armées, sans pertes dans leurs rangs. Les autorités indiquent que la situation est désormais sous contrôle et que des opérations de ratissage sont en cours afin de sécuriser totalement la zone et traquer les éléments armés encore présents.