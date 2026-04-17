Burkina Faso : offensive, bastions terroristes démantelés et territoires sécurisés

Au cours des mois de mars et avril 2026, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), sur détermination du président le capitaine Ibrahim Traoré, ont intensifié leurs opérations sur l’ensemble du territoire, enregistrant des succès significatifs contre les groupes armés terroristes.

Durant le mois de mars, de nombreuses offensives ont permis de neutraliser plusieurs combattants ennemis, de déjouer des attaques et de démanteler des bases logistiques. Des opérations menées notamment à Zimsa, Bomborokui, Diabiga et dans la région du Nakambé ont infligé de lourdes pertes aux assaillants. Les Bataillons d’intervention rapide (BIR), engagés sur plusieurs fronts, ont également conduit des actions d’infiltration et des embuscades efficaces dans diverses localités comme Solenzo, Tiébadi, Tounga et Méné.

Le 16 mars, une opération majeure a abouti à la reconquête totale de Pétégoli après un combat rapproché ayant entraîné la neutralisation de dizaines de terroristes et la récupération de leur matériel. D’autres actions, menées entre le 5 et le 14 mars, ont permis de perturber les réseaux logistiques ennemis et de sécuriser plusieurs positions stratégiques, notamment à Djibo, Koogo et Pama.

En avril, la dynamique offensive s’est poursuivie avec des opérations combinées terrestres et aériennes dans le Liptako, le Nakambé et la Boucle du Mouhoun. L’action la plus marquante a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 avril dans la région du Soum, où une opération aéro-terrestre, appuyée par le renseignement, a permis de neutraliser plus d’une centaine de terroristes et de détruire un important arsenal logistique.

Les frappes aériennes ont ciblé des regroupements ennemis, détruisant véhicules, munitions et dépôts de carburant. Les unités au sol, notamment le 28e BIR, ont ensuite mené des opérations de ratissage, éliminant les poches de résistance et récupérant du matériel, dont plusieurs dizaines d’armes et de moyens roulants.

Parallèlement, d’autres interventions ont été menées avec succès à Mawe, Koumbara, Pétégoli, Biguimnoghin et dans la forêt de Pama, où un quartier général terroriste et un centre de fabrication d’engins explosifs ont été détruits.

Selon des sources sécuritaires, ces opérations ont renforcé le contrôle des Forces sur plusieurs zones auparavant sous influence terroriste, tout en assurant le ravitaillement des positions avancées.