Mali : L’essor de l’or redresse la balance commerciale 

Portée par la vigueur des exportations aurifères, l’économie malienne a renoué avec un excédent commercial au quatrième trimestre 2025. Selon la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le pays a enregistré un solde positif de 418,9 milliards de FCFA (près de 690 millions de dollars), après trois trimestres consécutifs marqués par des déficits.

Sur la période, les exportations ont atteint 1.286,4 milliards de FCFA (environ 2,1 milliards de dollars), tandis que les importations se sont élevées à 867,4 milliards de FCFA (près de 1,43 milliard de dollars). Le taux de couverture s’est ainsi nettement amélioré, passant de 61 % au premier trimestre à 148,3 % en fin d’année, d’après les chiffres du Conseil national du crédit de la BCEAO, réuni mardi à Bamako.

L’or non monétaire a dominé les échanges extérieurs, représentant à lui seul 91 % des exportations. Les principaux débouchés restent l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et l’Australie, confirmant la place stratégique du métal précieux dans les recettes du pays.

Sur le plan financier, le système bancaire malien, composé de 14 banques et de 3 établissements financiers, présente une liquidité jugée satisfaisante. Les autorités insistent toutefois sur la nécessité d’accroître le financement du secteur privé pour soutenir durablement la croissance.

De son côté, le Fonds monétaire international (FMI) anticipe une progression de 5,4 % du PIB malien en 2026, avec un redémarrage attendu du crédit après le recul observé en 2025.

Malgré ces résultats encourageants, les autorités soulignent la forte dépendance de l’économie aux revenus tirés de l’or, mettant en lumière l’importance de diversifier les exportations, encore largement dominées par les produits miniers.