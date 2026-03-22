Algérie : Menace de l’Iran et du polisario contre le Maroc

Actuellement, le royaume du Maroc, qui soutient les pays arabes du golfe dans l’opération militaire stratégique américaine du président Donald Trump contre l’Iran, est menacé par les proxy iraniens comme le Polisario, l’Etat islamique, Al Qaida au Sahel et en Afrique, soutenus par le régime militaire algérien, du général Saïd Chengriha et du président Abdelmadjid Tebboune , documentés par les services de renseignement américains.

Le Polisario est basé à Tindouf, une région militaire sous le contrôle d’Alger, avec des milices armées de drones et un équipement iranien ainsi que des instructeurs des gardiens de la révolution islamique iranienne, d’après les services israéliens du Premier ministre Benyamin Netanyahou.

Les États Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara occidental.

Le Maroc est le premier pays à avoir reconnu officiellement les États-Unis d’Amérique en tant que nation souveraine, le 20 décembre 1777. Sous l’impulsion du Sultan Mohammed III, le Maroc a ouvert ses ports aux navires américains, établissant une reconnaissance de facto avant même l’alliance officielle avec la France.

Pour les historiens, en 1777, le Sultan Mohammed III reconnaît les navires américain et en 1786 il y a eu la signature du traité de paix et d’amitié maroco-américain, la plus ancienne relation diplomatique ininterrompue des USA.