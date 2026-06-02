Sénégal : Bassirou Diomaye Faye forme un nouveau gouvernement malgré le retrait du Pastef

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a dévoilé lundi la composition d’un nouveau gouvernement de 30 membres, quelques jours après le départ de son ancien Premier ministre, Ousmane Sonko. Cette équipe gouvernementale marque un nouveau chapitre dans les relations entre les deux figures de l’exécutif, désormais en froid après plusieurs mois de tensions politiques.

L’annonce intervient moins de deux semaines après la révocation de M. Sonko par le chef de l’État. Depuis, l’ancien Premier ministre a été porté à la tête de l’Assemblée nationale, consolidant son influence au sein du parti au pouvoir, le Pastef.

Quelques minutes avant la publication de la liste gouvernementale, le Pastef avait pourtant annoncé son refus de participer à la nouvelle administration. Dans un communiqué signé par Ousmane Sonko, le parti a évoqué des divergences persistantes avec le président sur la place de la majorité dans l’appareil exécutif. Malgré des discussions entre les deux camps, aucun compromis n’aurait été trouvé.

« Le Pastef ne participera pas au prochain gouvernement et n’y sera représenté par aucun ministre », a affirmé le mouvement.

Cependant, plusieurs personnalités considérées comme proches du parti figurent dans la nouvelle équipe. Parmi elles, Moussa Bala Fofana conserve le portefeuille de l’Urbanisme, tandis que Yankhoba Diémé prend la tête du ministère des Forces armées.

Le nouveau Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, a également maintenu plusieurs figures de l’ancien gouvernement, notamment le ministre des Finances Cheikh Diba, le ministre de l’Éducation Moustapha Mamba Guirassy et le ministre de l’Assainissement Cheikh Tidiane Dièye.

Lors de la présentation du gouvernement, M. Lô a assuré que sa composition résultait de consultations menées avec l’ensemble des acteurs concernés, y compris le président du Pastef. Il a également relayé un message du chef de l’État, rappelant que « la patrie et la République doivent demeurer au-dessus de toute considération partisane ».

Cette recomposition gouvernementale confirme la rupture entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, alliés de longue date qui avaient remporté ensemble l’élection présidentielle de 2024. Les désaccords entre les deux dirigeants, perceptibles depuis plusieurs mois, se sont progressivement accentués jusqu’à leur séparation politique, sur fond de défis économiques et financiers majeurs pour le Sénégal.