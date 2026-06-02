Soudan : L’ONU alerte sur l’aggravation de la crise humanitaire entre violences meurtrières et menace du choléra

Les Nations Unies ont exprimé lundi leur vive inquiétude face à la détérioration rapide de la situation humanitaire au Soudan, où l’intensification des combats et la propagation du choléra aggravent les souffrances des populations civiles.

Lors d’un point de presse à New York, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué que plusieurs dizaines de civils avaient perdu la vie au cours du week-end dans différentes zones du pays. S’appuyant sur les informations du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), il a souligné une recrudescence des violences dans les régions du Kordofan et du Darfour.

Dans l’État du Kordofan du Nord, des affrontements signalés dans la localité de Bara auraient causé la mort d’au moins douze civils, tout en provoquant de nouveaux déplacements de population et une augmentation des besoins humanitaires. Au Kordofan-Ouest, une attaque de drone dans la région de Kadam a fait au moins huit morts parmi les civils et plusieurs blessés.

Au Darfour-Central, une autre frappe de drone menée samedi contre la ville d’Um Dukhun aurait coûté la vie à au moins dix personnes, dont trois enfants, selon des sources locales citées par les Nations Unies.

L’organisation onusienne s’est également alarmée de la montée des violences intercommunautaires dans certaines zones du Darfour-Central et du Darfour-Sud. Ces affrontements ont entraîné de nouvelles pertes humaines et poussé des familles à chercher refuge au Tchad voisin, tandis que l’insécurité complique davantage l’acheminement de l’aide humanitaire.

Parallèlement, des sources locales ont rapporté la mort de seize personnes lors de combats tribaux dans la région du Darfour. Le conflit, opposant les communautés Salamat et Beni Halba, a éclaté à la fin du mois de mai à la suite d’un différend lié à l’incendie d’un pâturage. Les violences se sont depuis intensifiées, entraînant la destruction de plusieurs habitations et villages. Les deux groupes sont réputés soutenir les Forces de soutien rapide (FSR), qui contrôlent une grande partie de la région.

A cette crise sécuritaire s’ajoute une inquiétante résurgence du choléra. Plus de 300 cas suspects et 77 décès ont été recensés dans l’État du Kordofan-Ouest jusqu’à dimanche, selon les données relayées par l’ONU.

Face à cette situation, les Nations Unies ont renouvelé leur appel aux parties belligérantes afin qu’elles garantissent la protection des civils, préservent les infrastructures essentielles et facilitent l’accès des acteurs humanitaires aux populations affectées.

Entré dans sa quatrième année, le conflit soudanais a fait des milliers de morts et a provoqué le déplacement de plus de 11 millions de personnes, plongeant plusieurs régions du pays dans la famine et alimentant ce que l’ONU décrit comme la plus grave crise humanitaire actuelle au monde.