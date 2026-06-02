Mali : Plus de 60 terroristes neutralisés lors d’opérations de l’armée dans la région de Koulikoro

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé, lundi, avoir neutralisé plus de 60 terroristes et détruit d’importants moyens logistiques au cours de plusieurs opérations menées récemment dans différentes localités du pays, notamment dans la région de Koulikoro, au centre-ouest du Mali.

Dans un communiqué, l’état-major général des armées a indiqué que ces interventions s’inscrivent dans le cadre des actions de sécurisation du territoire national et de lutte contre les groupes armés terroristes qui continuent de menacer plusieurs zones du pays.

Selon la même source, une série de frappes ciblées effectuées samedi dans la région de Koulikoro a permis de neutraliser une vingtaine de combattants terroristes. Les opérations ont également conduit à l’interpellation d’une trentaine d’individus soupçonnés d’appartenir à des groupes armés, ainsi qu’à la destruction de plusieurs équipements et moyens logistiques utilisés par ces derniers.

L’armée malienne a également fait état d’une autre opération menée à l’ouest de la localité de Zantiguila, toujours dans la région de Koulikoro. Cette intervention a abouti à la neutralisation d’une quinzaine de terroristes et à la destruction de plusieurs motos servant aux déplacements des combattants, ainsi que de matériels logistiques destinés à soutenir leurs activités.

Les autorités militaires n’ont pas précisé l’identité des groupes visés par ces opérations. Toutefois, la région de Koulikoro figure parmi les zones régulièrement touchées par les activités de groupes affiliés à des organisations jihadistes opérant au Sahel.

Ces résultats interviennent dans un contexte de renforcement des opérations militaires à travers le pays. Depuis plusieurs mois, les FAMa multiplient les offensives terrestres et aériennes afin de démanteler les réseaux terroristes et de sécuriser les axes routiers stratégiques, fréquemment ciblés par des attaques.

Le Mali est confronté depuis plus d’une décennie à une insécurité persistante alimentée par l’action de groupes terroristes actifs dans plusieurs régions du territoire. Les convois de ravitaillement, les infrastructures économiques et les positions militaires figurent parmi les principales cibles de ces attaques, qui affectent également les populations civiles.

Les autorités maliennes affirment poursuivre leurs efforts pour restaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire et réduire les capacités opérationnelles des groupes armés qui sévissent dans le pays.