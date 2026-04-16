Burundi : Le ministre de la Communication retrouvé mort près de Bujumbura

Le ministre burundais de la Communication et des Médias, Gabby Bugaga, a été retrouvé mort jeudi à l’aube dans son véhicule, à proximité de Bujumbura, selon des sources policières.

Son corps a été découvert par des riverains dans une palmeraie située à Kivoga, à une dizaine de kilomètres au nord de la capitale économique. Le pick-up, immobilisé à quelques mètres de la route traversant cette vaste plantation de palmiers à huile, présentait d’importants dégâts, notamment à l’arrière et sur le côté droit.

D’après la police, les circonstances exactes du décès restent inconnues à ce stade. Le ministre portait toutefois une blessure à la tête, sans que l’origine de celle-ci ne soit encore établie.

Plusieurs hauts responsables, dont le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Léonidas Ndaruzaniye, le ministre de la Justice, Alfred Ahingejeje, ainsi que le procureur général et des responsables des services de sécurité, se sont rendus sur les lieux pour constater la situation.

La découverte a suscité de nombreuses interrogations, notamment sur les circonstances de la présence du ministre dans cette zone peu fréquentée, de nuit, et sans escorte de sécurité.

Ancien journaliste à la Radio-télévision nationale burundaise (RTNB), Gabby Bugaga avait ensuite occupé des fonctions dans la communication institutionnelle, avant de rejoindre la Commission électorale nationale indépendante. Il avait été nommé ministre de la Communication en 2025.