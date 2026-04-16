Somalie : Des frappes aériennes font plus de 50 morts parmi les combattants d’Al-Shabaab

Au moins 50 membres du groupe terroriste Al-Shabaab ont été tués et plusieurs autres blessés lors de frappes aériennes menées dans le sud de la Somalie par les Forces armées nationales, en coordination avec des partenaires internationaux, a rapporté mercredi l’agence de presse officielle SONNA.

Ces opérations ont consisté en six frappes ciblées dans plusieurs localités stratégiques, notamment à Tardho (région de Hiiraan), Ugunji (Bas Shabelle), Daynuunaay (Baie) et Qumbi (Bas Jubba). Selon la même source, ces zones faisaient l’objet d’une surveillance accrue ces derniers jours en raison d’activités suspectes de militants.

Les frappes ont permis de détruire des positions clés du groupe armé, mais aussi de viser des dépôts de ravitaillement. Cette action a considérablement affaibli les capacités logistiques et la mobilité des combattants, réduisant ainsi leur aptitude à mener des attaques contre les populations civiles.

Par ailleurs, l’armée somalienne avait annoncé la veille la mort de 27 combattants d’Al-Shabaab lors d’une opération militaire d’envergure dans la région de Jubba.

Ces interventions s’inscrivent dans la poursuite des efforts des autorités somaliennes pour contenir et affaiblir les activités du groupe terroriste dans le sud du pays.