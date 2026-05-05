AES : Le REJAES condamne les attaques au Mali et alerte sur les tentatives de déstabilisation au Sahel

Le Réseau des Journalistes de la Confédération d’Alliance des Etats du sahel (REJAES) a vivement réagi, dans une déclaration publiée le 4 mai 2026, aux attaques terroristes coordonnées survenues au Mali le 25 avril. L’organisation dénonce également des actions visant à fragiliser les États membres de l’Alliance des États du Sahel.

Dans ce communiqué, lu par son président Moudi Moussa, le réseau exprime sa profonde indignation face à des violences qualifiées d’actes « odieux », destinés selon lui à instaurer la peur et à affaiblir la dynamique souverainiste engagée dans la région.

Le REJAES condamne fermement les assauts visant plusieurs localités et positions des Forces armées maliennes, qui ont causé de lourdes pertes humaines, parmi lesquelles des civils, des soldats et le ministre de la Défense, le général Sadio Camara. L’organisation a adressé ses condoléances aux autorités de la transition, à l’armée, à la famille du défunt ainsi qu’au peuple malien.

Le réseau salue par ailleurs l’engagement des forces armées, qu’il décrit comme un rempart essentiel pour la souveraineté et l’intégrité territoriale du Mali. Il déplore en revanche une intensification des attaques coordonnées visant à compromettre les efforts de stabilisation entrepris par le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Dans sa déclaration, le REJAES évoque aussi le rôle présumé de certaines puissances étrangères dans la persistance de l’insécurité au Sahel, évoquant des soutiens indirects aux groupes armés. Il appelle notamment la France et d’autres acteurs internationaux à clarifier leur position et à éviter toute action susceptible de porter atteinte à la stabilité régionale.

Affirmant sa solidarité avec le Mali, le réseau considère que toute attaque contre ce pays concerne également ses partenaires de l’AES. Il invite la communauté internationale à faire preuve d’un soutien respectueux de la souveraineté des États concernés.

Enfin, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai, le REJAES a adressé un message aux journalistes de l’espace AES, les appelant à privilégier un traitement rigoureux, responsable et solidaire de l’information, dans un contexte marqué par de graves défis sécuritaires.