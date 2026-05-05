Algérie : Christophe Gleizes mise sur une grâce présidentielle après la visite du Pape Léon XIV

Détenu en Algérie après une condamnation à sept ans de prison, le journaliste français Christophe Gleizes a décidé d’abandonner son pourvoi en cassation, une démarche qui pourrait ouvrir la voie à une grâce du président Abdelmadjid Tebboune. L’annonce a été faite mardi par sa famille sur France Inter.

Sa mère, Sylvie Godard, a expliqué que cette décision visait à laisser place à une éventuelle clémence présidentielle. Elle évoque un geste fort et symbolique, soulignant que son fils choisit désormais de s’en remettre entièrement à la décision du chef de l’État algérien.

Les proches du journaliste espèrent également que l’amélioration récente des relations entre Paris et Alger jouera en sa faveur. Son beau-père, Francis Godard, estime que son incarcération s’inscrit aussi dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays, aujourd’hui en voie d’apaisement, notamment après la visite en Algérie du ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez.

Agé de 37 ans, Christophe Gleizes avait été interpellé en mai 2024 en Kabylie alors qu’il réalisait un reportage. Il a ensuite été condamné en appel, début décembre, pour « apologie du terrorisme ».

La famille a pu lui rendre visite le 21 avril à la prison de Koléa, près d’Alger. Selon ses proches, il se montre résilient malgré les circonstances. L’ancienne ministre Ségolène Royal, qui lui a également rendu visite début mai, a fait état d’un état d’esprit similaire.

Pour Reporters sans frontières, représenté par son directeur Thibaut Bruttin, il n’existe désormais plus d’obstacle majeur à une grâce présidentielle, même si une procédure engagée par le parquet reste en cours.

Malgré plusieurs moments jugés propices à une mesure de clémence comme le Ramadan ou certaines visites officielles en Algérie, aucune décision n’a encore été prise. La famille espère toutefois une issue favorable avant le début de la Coupe du monde de football prévue le 11 juin aux États-Unis.