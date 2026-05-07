Tchad : L’ONU débloque une aide d’urgence de 3 millions de dollars

Les Nations unies ont annoncé, mercredi, l’octroi d’une enveloppe de trois millions de dollars destinée à soutenir le Tchad face aux effets imminents de la sécheresse attendue dans les prochains mois.

Cette aide, issue du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), vise à permettre aux populations locales de mieux se préparer aux conséquences humanitaires de la baisse des précipitations, a indiqué à New York le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Les fonds s’inscrivent dans le cadre du plan d’anticipation mis en place par les autorités tchadiennes. Ils cibleront en priorité les régions les plus exposées, notamment les provinces du Kanem, du Bahr-El-Ghazal et du Batha, où une forte diminution des pluies est attendue entre juillet et septembre.

Grâce à ce financement, plusieurs agences onusiennes, dont l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’UNICEF, pourront renforcer leur action sur le terrain. En coordination avec le gouvernement, elles mettront en place des dispositifs d’alerte précoce, ainsi que des aides financières directes aux populations vulnérables.

Selon Stéphane Dujarric, cette initiative vise avant tout à limiter les impacts de la crise en amont. L’objectif est de protéger les moyens de subsistance, préserver les récoltes et éviter une dégradation plus sévère de la situation humanitaire dans le pays.