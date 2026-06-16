Mondial 2026 : Les parents de Christophe Gleizes réclament sa libération depuis New York

Présents à New York à la veille de l’entrée en lice de l’équipe de France face au Sénégal au Mondial 2026, les parents du journaliste français Christophe Gleizes ont lancé un nouvel appel en faveur de sa libération, estimant qu’il « devrait être à notre place » pour couvrir la compétition.

Accrédité par la FIFA pour suivre la Coupe du monde, le journaliste de 37 ans est actuellement détenu en Algérie. « Nous sommes ici grâce à l’accréditation obtenue par Christophe. C’est très émouvant pour nous, mais il devrait être présent parmi les journalistes sportifs », a déclaré sa mère, Sylvie Godard, lors d’une rencontre avec la presse française.

Son beau-père, Francis Godard, a déploré une situation figée depuis près d’un an. « Enfermé entre quatre murs, il trouve le temps de plus en plus long. Sa place est ici », a-t-il affirmé, dénonçant également « une opacité totale » autour de son dossier et l’absence de réponses aux multiples démarches entreprises par la famille.

Selon ses proches, Christophe Gleizes est aujourd’hui coupé du monde extérieur. La mobilisation en sa faveur, il la connaît, mais cet univers lui est devenu abstrait, ont-ils confié, expliquant qu’il a progressivement perdu ses repères temporels et traversait une période de découragement.

Interrogé sur un éventuel soutien des figures du football français, Francis Godard a indiqué ne plus vouloir insister auprès des stars des Bleus. « Kylian Mbappé est concentré sur la Coupe du monde, tout comme Zinédine Zidane. Nous ne leur en voulons pas », a-t-il assuré.

Lors de la conférence de presse précédant France-Sénégal, le président de l’Union des journalistes sportifs français, Vincent Duluc, a relayé une question de Christophe Gleizes au sélectionneur Didier Deschamps sur les pauses fraîcheur instaurées durant le tournoi. Le technicien français a dit espérer « qu’il sera là le plus tôt possible pour poser lui-même ses questions ».

En signe de soutien, l’ensemble des journalistes présents portait une écharpe rouge frappée du message « Free Gleizes ».

Arrêté en mai 2024 en Algérie alors qu’il réalisait un reportage sur la Jeunesse sportive de Kabylie, Christophe Gleizes a été condamné en juin 2025 à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme ». Après avoir retiré son pourvoi en cassation en mars dernier, il espère désormais bénéficier d’une grâce présidentielle. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a lui aussi exprimé le souhait de le voir libéré et présent au Mondial.