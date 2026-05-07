Togo : Hausse des exportations au quatrième trimestre 2025

Les ventes extérieures du Togo ont connu une progression notable au dernier trimestre 2025, atteignant plus de 386,4 millions d’euros, selon les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED).

Par rapport au trimestre précédent, ces exportations affichent une légère augmentation de 1,7 %. Sur un an, la dynamique est plus marquée, avec une croissance de 23,4 %, traduisant un renforcement des échanges du pays avec ses partenaires internationaux.

Cette évolution dépasse celle des importations, qui ont progressé de 9,5% sur la même période. Toutefois, malgré cet écart, le déséquilibre commercial demeure important. Les importations ont en effet atteint plus de 817,7 millions d’euros, portant le déficit à environ 431,2 millions d’euros, même si celui-ci enregistre une légère réduction en glissement annuel.

L’analyse sectorielle montre une forte concentration des exportations autour de quelques produits clés. Les phosphates arrivent en tête, représentant 16,2 % des recettes à l’export, soit près de 41 milliards de Fcfa. Ils sont suivis par les motocycles (7,9 %) et les produits pétroliers raffinés (6,6 %). Les produits agricoles, tels que le soja et le cacao, figurent également parmi les principales marchandises exportées.

Sur le plan géographique, l’Inde se distingue comme le principal débouché du Togo, absorbant 18,6 % des exportations, soit près de 72 millions d’euros. Elle est suivie par la Côte d’Ivoire (13,4 %) et le Burkina Faso (11,4 %).

D’autres partenaires majeurs incluent le Bénin, le Ghana, la France et les États-Unis. À eux seuls, les dix premiers clients du pays concentrent plus de 80 % des exportations togolaises sur cette période, illustrant une dépendance marquée à un nombre restreint de marchés.