Somalie : L’ONU mobilise 10 millions de dollars face à l’aggravation de la crise alimentaire

Les Nations Unies ont annoncé le déblocage d’une enveloppe d’urgence de 10 millions de dollars pour répondre à la détérioration de la situation humanitaire en Somalie, où près de six millions de personnes sont menacées par une insécurité alimentaire sévère.

Cette aide, issue du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), sera déployée en collaboration avec les partenaires humanitaires de l’ONU afin de soutenir environ 640.000 personnes vivant dans neuf districts considérés comme prioritaires, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

Le financement servira à fournir une assistance multisectorielle couvrant notamment l’alimentation, les soins de santé, la nutrition, ainsi que l’accès à l’eau potable, à l’hygiène, à l’assainissement et aux services de protection.

Selon l’OCHA, la Somalie traverse une crise aggravée par plusieurs saisons de pluies déficitaires. À cette sécheresse persistante s’ajoutent des facteurs tels que les conflits armés, les déplacements de populations, les épidémies et l’augmentation du coût des produits de première nécessité.

Plus de 30 % de la population somalienne est aujourd’hui exposée à des niveaux critiques d’insécurité alimentaire. Parmi eux, près de 1,9 million de personnes se trouvent déjà dans une situation d’urgence. L’agence onusienne met également en garde contre un risque réel de famine dans les régions de Bay et de Bakool, particulièrement dans les zones agropastorales.

Les opérations humanitaires demeurent toutefois confrontées à un important déficit de financement. D’après l’OCHA, seulement un cinquième des ressources nécessaires pour l’année 2026 a été mobilisé à ce jour, limitant considérablement l’ampleur de l’aide et ne permettant de couvrir qu’une faible part des besoins identifiés.

Par ailleurs, les tensions au Moyen-Orient ont accentué la vulnérabilité de la Somalie. La hausse des prix du carburant et les perturbations des chaînes d’approvisionnement maritimes ont entraîné une flambée du coût des denrées alimentaires, aggravant davantage les conditions de vie des populations les plus fragiles.