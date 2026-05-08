Tchad : Etat d’urgence décrété dans la province du Lac après des attaques meurtrières

Les autorités tchadiennes ont instauré, jeudi soir, l’état d’urgence dans la province du Lac, à l’ouest du pays, pour une durée de vingt jours. Cette décision intervient après deux offensives attribuées aux jihadistes de Boko Haram, survenues lundi et mercredi, qui ont coûté la vie à au moins 26 militaires et fait plusieurs blessés.

Selon le décret officiel, la mesure est en vigueur du 7 mai à minuit jusqu’au 27 mai à la même heure. Elle s’accompagne de dispositions strictes, notamment la fermeture des frontières et l’instauration d’un couvre-feu.

Dans une déclaration diffusée à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif, a précisé que ce régime exceptionnel autorise les forces de sécurité à procéder à des arrestations de suspects, à des détentions provisoires et à restreindre la circulation des personnes et des moyens de transport, y compris les embarcations.

Mercredi, les autorités avaient déjà décrété un deuil national de trois jours après une attaque ayant fait au moins deux morts dans les rangs de l’armée dans le bassin du lac Tchad. Quelques jours plus tôt, lundi soir, une base militaire à Barka Tolorom avait été ciblée, faisant au moins 24 morts et plusieurs blessés, selon des sources militaires.

Réagissant à cette escalade, le président Mahamat Idriss Déby Itno a affirmé sa détermination à poursuivre la lutte contre les groupes armés jusqu’à leur élimination totale.

La région du lac Tchad demeure un foyer d’instabilité majeur. Cette zone marécageuse, à cheval entre plusieurs pays, sert de refuge à divers groupes jihadistes, dont Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest. Ces derniers mois, les attaques se sont intensifiées, notamment dans les zones insulaires et frontalières.