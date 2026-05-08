Togo : Un appui de 27,7 millions USD pour faire face aux risques climatiques

Le Togo bénéficie d’un nouveau soutien financier destiné à renforcer sa capacité d’adaptation aux effets du changement climatique. La Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) a mobilisé près de 27,7 millions de dollars, soit environ 15,3 milliards de francs CFA, en faveur du pays.

Ce financement, formalisé à travers un accord signé avec les autorités togolaises, vise à mettre en œuvre un programme axé sur la résilience des populations les plus exposées aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles.

L’initiative s’inscrit dans la continuité de la validation du projet, en février 2025, par le conseil d’administration du Fonds Vert pour le Climat (FVC), dont la BOAD est un partenaire opérationnel en Afrique de l’Ouest. Selon des sources locales, il s’agit du premier projet porté individuellement par le Togo à obtenir un financement direct de ce mécanisme international.

Concrètement, le programme ambitionne de protéger près de 9 millions de personnes, avec environ 1,3 million de bénéficiaires directs. Parmi les actions prévues figurent le renforcement des systèmes d’information climatique, la mise en place d’un dispositif d’alerte précoce couvrant plusieurs types de risques, ainsi que l’instauration de mécanismes de financement d’urgence basés sur les prévisions.

A travers ce projet, les autorités togolaises souhaitent adopter une approche plus proactive dans la gestion des crises climatiques, en privilégiant l’anticipation plutôt que la réaction.

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Madjoulba, souligne que cette démarche permet non seulement de sauver des vies, mais aussi de préserver les moyens de subsistance des populations et de sécuriser les investissements publics face aux risques croissants liés au climat.