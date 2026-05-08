Nigeria : 18 bûcherons tués dans le nord-est du pays

Une nouvelle attaque meurtrière a frappé le nord-est du Nigeria. Dix-huit bûcherons ont été tués dans l’État de Borno, selon des sources locales et des membres de groupes d’autodéfense engagés aux côtés de l’armée.

L’attaque s’est produite mercredi, près du village d’Abaram, dans la zone de Bama. Des combattants affiliés à Boko Haram, circulant à moto, ont encerclé un groupe d’hommes partis couper du bois avant d’ouvrir le feu.

Le bilan, initialement estimé à 11 morts, a été revu à la hausse après des opérations de recherche menées dans la zone. « Nous avons retrouvé sept autres corps dans la brousse », a expliqué Ibrahim Liman, membre d’un groupe d’autodéfense à l’AFP. Les victimes portaient toutes des impacts de balles, selon des habitants.

D’après des témoignages, plusieurs bûcherons ont tenté de fuir lors de l’assaut, mais ont été poursuivis par les assaillants, compliquant leur localisation après l’attaque.

Dans cette région, les groupes jihadistes, dont État islamique en Afrique de l’Ouest, intensifient les attaques contre les civils. Bûcherons, agriculteurs ou encore pêcheurs sont régulièrement pris pour cible, accusés de collaborer avec les forces de sécurité.

Le nord-est du Nigeria est en proie à une insurrection depuis 2009, un conflit qui a fait plus de 40 000 morts et provoqué le déplacement d’environ deux millions de personnes, selon les Nations unies.