Les Etats-Unis : Contrôles sanitaires renforcés pour les voyageurs en provenance des zones touchées par Ebola

Les Etats-Unis ont décidé de renforcer leurs mesures de prévention contre Ebola en imposant un passage obligatoire par l’aéroport international de Washington-Dulles, situé en Virginie, pour les voyageurs arrivant de régions à risque.

Selon une alerte publiée jeudi par le département d’Etat américain, cette mesure concerne les citoyens américains ainsi que les résidents permanents ayant séjourné au cours des 21 derniers jours en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud. Ces passagers devront désormais atterrir exclusivement à Washington-Dulles afin de subir des vérifications sanitaires approfondies.

Les autorités américaines, notamment les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et les services des douanes et de la protection des frontières (CBP), mèneront des examens médicaux spécifiques dès l’arrivée des voyageurs. Ces contrôles comprendront notamment des questionnaires détaillés sur leurs déplacements récents, une surveillance d’éventuels symptômes comme la fièvre, ainsi qu’une collecte d’informations sur les personnes avec lesquelles ils auraient pu être en contact.

Les CDC ont également précisé que les compagnies aériennes contacteront directement les voyageurs concernés afin de modifier leurs itinéraires et les rediriger vers l’aéroport de Washington-Dulles.

Les passagers ne présentant aucun signe de contamination seront autorisés à poursuivre leur trajet vers leur destination finale, tout en recevant des consignes sanitaires à suivre en cas d’apparition de symptômes après leur arrivée.

Les autorités sanitaires américaines ont toutefois insisté sur le fait qu’aucun cas confirmé ou suspect d’Ebola n’a été détecté aux États-Unis à ce jour, estimant que le risque pour la population américaine reste faible.

Cette décision intervient alors que l’Organisation mondiale de la santé a déclenché une alerte sanitaire internationale face à une nouvelle flambée d’Ebola dans l’est de la République démocratique du Congo.

L’OMS considère le niveau de risque élevé à l’échelle nationale et régionale, mais limité au niveau mondial.