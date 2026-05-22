Nigeria : L’armée attribue l’enlèvement d’élèves dans le sud du pays à Boko Haram

L’armée nigériane a affirmé jeudi que le rapt de plusieurs dizaines d’élèves et d’enseignants dans l’État d’Oyo, au sud du Nigeria, avait été mené par des combattants de Boko Haram.

Dans un communiqué, un porte-parole militaire a indiqué que les auteurs de ces enlèvements appartenaient au groupe jihadiste Jama’at Ahl al-Sunnah li-l-Da’awah wa al-Jihad (JAS), plus connu sous le nom de Boko Haram. Selon lui, ces éléments armés se seraient déplacés vers d’autres régions après avoir été repoussés par les opérations militaires intensifiées dans le nord du pays.

Les attaques ont eu lieu vendredi dernier dans les localités de Yawota et Esiele, où des hommes lourdement armés ont pris d’assaut plusieurs établissements scolaires. Les bilans divergent : l’Association des chrétiens du Nigeria (CAN) évoque l’enlèvement de 39 enfants et sept enseignants, tandis que le gouverneur de l’État d’Oyo, Seyi Makinde, fait état de 25 élèves kidnappés en plus de sept professeurs.

Les forces de sécurité poursuivent actuellement les recherches pour retrouver les victimes, âgées de 2 à 16 ans, ainsi que leurs enseignants.

Les kidnappings dans les écoles sont fréquents dans le nord du Nigeria, mais demeurent inhabituels dans l’État d’Oyo, dont la capitale Ibadan est considérée comme un important pôle éducatif du pays.

Face à la recrudescence des violences, l’armée nigériane, avec le soutien des forces américaines, a récemment intensifié ses opérations contre les groupes jihadistes dans le nord. Cette pression militaire aurait contraint certains combattants à se déplacer vers le sud du territoire.

Des frappes aériennes conjointes menées ces derniers jours dans le nord-est du Nigeria, bastion historique de Boko Haram, auraient causé la mort de 175 combattants jihadistes, selon les autorités militaires.

Depuis plusieurs mois, les attaques menées par les groupes armés se multiplient, visant aussi bien les civils que les forces de sécurité. D’après un rapport du cabinet SBM Intelligence, basé à Abuja, 306 soldats nigérians ont perdu la vie au cours du premier trimestre de l’année.