Afrique du Sud : Des centaines de migrants évacués à Durban face aux tensions xénophobes

Les autorités sud-africaines ont procédé jeudi à l’évacuation de plusieurs centaines de ressortissants étrangers réfugiés dans un centre religieux à Durban, dans l’est du pays, après des menaces liées à la montée des mouvements hostiles aux migrants.

Environ 400 personnes originaires notamment de République démocratique du Congo, du Rwanda, d’Éthiopie et de Somalie ont été transportées par bus sous escorte policière vers un centre gouvernemental destiné aux réfugiés. Certaines vivaient dans ce bâtiment depuis plusieurs jours, craignant des attaques xénophobes.

Lors de l’opération, des militants contre l’immigration rassemblés devant le site ont applaudi le départ des migrants et scandé des slogans hostiles. Parmi les évacués figuraient de nombreuses femmes et des enfants. Certains passagers ont montré leurs documents d’identité à travers les vitres des bus afin de prouver la légalité de leur présence sur le territoire sud-africain.

Depuis plusieurs mois, les discours et campagnes contre les étrangers en situation irrégulière connaissent une recrudescence en Afrique du Sud, même si les violences n’ont pas encore atteint l’ampleur des précédentes vagues xénophobes.

Plusieurs migrants ont expliqué avoir fui leur domicile après des opérations de porte-à-porte menées par des habitants exigeant le départ des étrangers avant le 30 juin.

Jacinta Ngobese-Zuma, figure du mouvement anti-immigration « March and March », a assuré que son organisation rejetait la violence, tout en réclamant l’expulsion des migrants sans papiers.

A l’approche des élections locales, prévues dans six mois, la question migratoire s’impose de plus en plus dans le débat politique sud-africain. Certains groupes accusent les étrangers d’être responsables du chômage massif et du niveau élevé de criminalité dans le pays.

L’Afrique du Sud a déjà connu plusieurs épisodes meurtriers de violences xénophobes ces dernières années, notamment en 2008, lorsque 62 personnes avaient perdu la vie, mais aussi en 2015, 2016, 2019 et 2021.