Burkina Faso : Création d’un fonds souverain pour valoriser les revenus miniers

Le gouvernement burkinabè a adopté un projet de décret instituant le Fonds souverain minier d’investissements du Burkina Faso (FSMIB), baptisé « Siniyan-Sigui », afin de mieux exploiter les recettes issues du secteur minier et soutenir le développement économique du pays.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une forte hausse du prix de l’or sur les marchés internationaux, ayant récemment dépassé les 4.000 dollars l’once. Cette progression exceptionnelle entraîne une augmentation importante des revenus miniers de l’État.

Les autorités estiment toutefois que le pays ne disposait jusqu’à présent d’aucun mécanisme spécifique permettant de capter, gérer et investir durablement ces ressources supplémentaires. Elles soulignent également l’absence d’un système d’épargne destiné à préserver une partie des richesses minières au bénéfice des générations futures.

Face au rôle stratégique du secteur extractif dans l’économie nationale, le Burkina Faso entend désormais s’appuyer sur un fonds souverain adossé aux ressources minières afin de transformer les recettes exceptionnelles en moteur de croissance durable.

Le futur fonds aura notamment pour mission de financer des infrastructures stratégiques, soutenir la relance industrielle et renforcer l’autonomie financière du pays. Les autorités espèrent également améliorer la crédibilité économique et la notation souveraine du Burkina Faso grâce à cet outil financier.

Avec la création du fonds « Siniyan-Sigui », le gouvernement ambitionne de convertir les revenus tirés de l’exploitation minière en un levier durable de souveraineté économique et de développement au profit de la population burkinabè.