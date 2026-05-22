Niger : Le Premier ministre échange avec un responsable de la BM sur les projets de développement

Le Premier ministre nigérien Ali Mamane Lamine Zeine a reçu jeudi à son cabinet Harold Tavares, administrateur du groupe II Afrique auprès de Banque mondiale.

Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont discuté de l’état de la coopération entre la Banque mondiale et la République du Niger, ainsi que des perspectives de partenariat dans plusieurs secteurs stratégiques.

Harold Tavares a salué la qualité des relations entre les deux parties, soulignant que plusieurs projets ont récemment été approuvés par le Conseil d’administration de la Banque mondiale. Ces initiatives concernent notamment les infrastructures, l’agriculture ainsi que l’appui au secteur financier.

Le responsable de la Banque mondiale a également évoqué l’adoption récente du nouveau cadre de partenariat pays couvrant la période 2026-2031. Selon lui, ce programme s’aligne sur les priorités du processus de refondation engagé par les autorités nigériennes et vise à répondre aux principaux besoins de développement du pays.

Ce partenariat met particulièrement l’accent sur le secteur agricole, considéré comme un important moteur de croissance pour le Niger, mais aussi sur l’énergie, notamment le potentiel solaire du pays. D’après Harold Tavares, l’exploitation de cette ressource pourrait contribuer significativement au développement économique et énergétique national.

Les discussions ont aussi porté sur la transformation économique et la valorisation des ressources minières. Le représentant de la Banque mondiale a rappelé que l’institution dispose désormais d’une stratégie dédiée au secteur minier, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération avec le Niger.

Selon lui, ces différents axes de collaboration devraient permettre à la Banque mondiale d’accompagner davantage le Niger dans la réalisation de ses objectifs de développement.