Mali : Un couvre-feu prolongé d’un mois dans la région de Koulikoro

Le gouverneur de la région de Koulikoro, le Lamine Kapory Sanogo, a annoncé la prolongation du couvre-feu en vigueur dans la région pour une période supplémentaire d’un mois, allant du 25 mai au 23 juin, selon des informations rapportées par l’AMAP.

La nouvelle décision, signée jeudi, prévoit des horaires différents selon les localités concernées.

Dans plusieurs communes situées aux alentours de Bamako notamment Kalaban-Coro, Mandé, Sangarébougou, Moribabougou, N’Gabacoro, Dilakorodji et Dogodouman, les déplacements seront interdits entre minuit et 5h30 du matin.

Dans les villes de Koulikoro, Banamba, Kangaba et Kolokani, le couvre-feu sera appliqué de 23h à 6h. Pour les autres zones de la région, les restrictions de circulation resteront en vigueur de 21h à 6h.

Les autorités ont également maintenu l’interdiction provisoire de circulation des camions-bennes, une mesure déjà instaurée le 15 mai dernier.

Le gouverneur a chargé les autorités administratives locales, les maires ainsi que les forces de défense et de sécurité de veiller à l’application stricte de ces dispositions sur l’ensemble du territoire régional.

Selon les autorités, cette prolongation s’inscrit dans le cadre des impératifs sécuritaires et des mesures renforcées destinées à assurer la protection des populations dans la région de Koulikoro.