Alger : L’Algérie et la Tunisie consolident leur partenariat énergétique 

L’Algérie et la Tunisie poursuivent le renforcement de leur coopération énergétique à travers plusieurs projets structurants destinés à répondre aux défis croissants du secteur. Ces questions ont été au centre d’une rencontre tenue dimanche 24 mai 2026 à Alger entre le ministre algérien de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, et une délégation de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), conduite par son directeur général, Fayçal Trifa.

Les discussions ont porté sur des projets communs majeurs, parmi lesquels l’interconnexion électrique entre l’Algérie, la Tunisie et la Libye, ainsi que la possibilité de développer de nouvelles capacités de production d’électricité, dont une centrale à cycle combiné en Tunisie.

Selon un communiqué de la STEG publié lundi, cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays dans les domaines de l’électricité et du gaz. Des responsables du groupe Sonelgaz ainsi que des cadres du ministère algérien ont également pris part à la rencontre.

A cette occasion, le ministre algérien a appelé les responsables de Sonelgaz à intensifier leur coordination avec la STEG afin d’accompagner la Tunisie dans la couverture de ses besoins énergétiques.

Une séance de travail s’est également tenue entre le PDG de la STEG et le directeur général par intérim de Sonelgaz, Abdelhamid Raïs, pour évaluer l’état actuel de la coopération et examiner les moyens de l’élargir face aux défis énergétiques, notamment durant la période de forte consommation prévue à l’été 2026.

Lors de cette réunion, la partie tunisienne a salué la qualité des relations entre les deux entreprises et exprimé sa volonté de tirer profit de l’expertise algérienne dans le secteur énergétique, tout en plaidant pour une diversification du partenariat.

Les deux parties ont enfin réaffirmé leur engagement à renforcer la concertation et à développer une coopération stratégique durable afin de garantir la stabilité et la sécurité énergétiques des deux pays, tout en soutenant leurs objectifs de développement économique.