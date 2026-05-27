Niger : Saisie record de 268 kg de cocaïne dans la région de Zinder

Les autorités nigériennes ont annoncé lundi avoir réalisé une importante opération antidrogue ayant permis la saisie de 268 kilogrammes de cocaïne dans le centre-est du pays.

Selon l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), la drogue a été découverte après l’interception d’un camion suspect en provenance d’Accra, au Ghana, à l’entrée de la ville de Zinder. Huit ressortissants nigériens ont été arrêtés dans le cadre de cette opération.

La cheffe de l’antenne régionale de l’OCRTIS à Niamey, la commissaire de police Rachida Mayaki Boubacar, a indiqué que les agents ont mis la main sur 233 briques de cocaïne dissimulées dans des compartiments spécialement aménagés sous la remorque du véhicule.

D’après les autorités, cette cargaison représente une saisie sans précédent au Niger en termes de quantité de cocaïne interceptée.

L’OCRTIS a également précisé que des investigations sont en cours pour identifier et arrêter d’autres membres présumés du réseau, aussi bien au Niger qu’à l’étranger, notamment au Ghana, au Mali et au Togo.

Les services nigériens de lutte contre le trafic de stupéfiants ont réaffirmé leur engagement à combattre ce phénomène, considéré comme une menace pour la sécurité nationale, la stabilité régionale ainsi que pour la santé publique et la jeunesse.

Ces derniers mois, les autorités ont multiplié les opérations contre les réseaux de narcotrafic. En septembre 2025, la police nigérienne avait déjà saisi 51,7 kg de cocaïne à Gaya, ville située dans le sud-ouest du pays, près de la frontière béninoise.