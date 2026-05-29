ONU : Mohamed El-Amine Souef représentant spécial pour l’Afrique centrale

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé mardi la nomination du diplomate comorien Mohamed El-Amine Souef au poste de représentant spécial pour l’Afrique centrale.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Souef dirigera également le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), succédant ainsi au Nigérien Abdou Abarry, selon un communiqué publié par l’ONU.

Diplomate chevronné, Mohamed El-Amine Souef dispose de plus de 35 années d’expérience dans les domaines de la diplomatie, des affaires étrangères et des opérations de maintien de la paix.

Depuis mars 2025, il occupait les fonctions de chef de cabinet de la Commission de l’Union africaine (UA), où il a participé au suivi de plusieurs dossiers stratégiques liés à la sécurité et à la coopération continentale.

Auparavant, il avait été représentant spécial du président de la Commission de l’UA pour la Somalie, contribuant aux efforts de stabilisation et de coordination régionale dans la Corne de l’Afrique.

Son parcours comprend également des responsabilités au sein de missions internationales majeures, notamment la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) ainsi que l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD).

Mohamed El-Amine Souef a par ailleurs occupé les fonctions de ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Comores, avant de représenter son pays auprès des Nations Unies en qualité d’ambassadeur permanent.