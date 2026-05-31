Algérie : Comment soixante ans de centralisation et de crises régionales va conduire à la fragmentation du pays (Analyse)

Depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, le pouvoir politique s’est construit autour d’un double pilier : la centralisation extrême de l’Etat et la domination durable de l’institution militaire sur la vie politique. Ce modèle, né de la guerre de libération, a permis au pays de préserver son unité territoriale pendant plusieurs décennies, malgré des crises majeures comme la guerre civile des années 1990. Certains observateurs estiment aujourd’hui que les choix stratégiques accumulés depuis plus de soixante ans vont fragiliser la cohésion de l’Algérie elle-même.

Une telle projection repose principalement sur trois lignes de fracture : la question kabyle au nord, la singularité géopolitique de Tindouf et du Polisario à l’ouest saharien, et l’instabilité chronique du Sahel avec l’émergence de l’Azawad au sud.

1. La Kabylie : une fracture historique jamais réellement résolue

La Kabylie constitue la question identitaire la plus profonde de l’Algérie contemporaine. Dès l’indépendance, les autorités ont cherché à imposer une vision centralisée et arabo-nationaliste de l’Etat. Cette orientation est perçue en Kabylie comme une marginalisation culturelle et politique des populations amazighes.

Les événements du Printemps berbère de 1980, puis ceux du Printemps noir de 2001, ont marqué des ruptures importantes entre une grande partie de la société kabyle et le pouvoir central. Même si la langue amazighe a fini par être reconnue officiellement, beaucoup considèrent que cette reconnaissance reste davantage symbolique que structurelle.

Au fil des décennies, un courant autonomiste puis indépendantiste s’est développé autour du MAK et du Gouvernement provisoire kabyle de Ferhat Mehenni. Ce courant reste minoritaire à l’échelle nationale, mais il s’inscrit dans une dynamique internationale où les identités régionales cherchent davantage de reconnaissance politique.

Dans une perspective de long terme, plusieurs facteurs pourraient accentuer cette fracture :

• la concentration du pouvoir à Alger ;

• l’absence de véritable régionalisation ;

• la méfiance sécuritaire permanente envers les mouvements kabyles ;

• la crise économique réduisant la capacité de redistribution de l’Etat.

Si l’Algérie entrait un jour dans une crise politique majeure comparable à celles connues par certains Etats arabes après 2011, la Kabylie pourrait devenir le principal foyer d’une contestation territoriale structurée.

2. Tindouf et le Polisario : une anomalie géopolitique durable

Depuis près d’un demi-siècle, les camps de Tindouf basés sur le territoire algérien, constituent une situation unique dans le monde : un mouvement politico-militaire, le Polisario, y exerce une forme d’autorité autonome sous protection du régime algérien.

Cette situation a longtemps servi les intérêts géopolitiques d’Alger dans son affrontement régional avec le Maroc autour du Sahara occidental. Cependant, certains analystes considèrent aujourd’hui que cette stratégie a créé une zone hybride difficilement contrôlable sur le long terme.

Plusieurs risques sont régulièrement évoqués :

• la dépendance totale du Polisario vis-à-vis d’Alger ;

• la militarisation prolongée des camps ;

• les frustrations générationnelles au sein des populations sahraouies surtout originaires des pays africains qui représentent plus de 98% dans les camps ;

• la porosité croissante entre les espaces sahariens et les réseaux criminels ou jihadistes du Sahel.

Certains experts évoquent même la transformation de cette zone en une sorte de “Cité-Etat saharienne militarisée” et autonome, vivant de ses propres réseaux politiques, sécuritaires et économiques, sous l’autorité de Brahim Ghali ou de ses successeurs.

3. L’Azawad et le risque sahélien

Pour la première fois, dans le sud de l’Algérie directement connecté aux dynamiques du Sahel, à Bordj Badji Mokhtar, des miliciens du Front de Libération de L’Azawad ont paradé publiquement avec des drapeaux et véhicules.

Depuis l’effondrement de la Libye en 2011, l’espace sahélo-saharien est devenu le théâtre des groupes armés, trafics, rébellions touarègues et organisations jihadistes qui se disputent des territoires immenses. Le sud algérien est actuellement directement connecté aux dynamiques du Sahel.

L’Azawad, revendiqué par des mouvements touaregs dans le nord du Mali, symbolise cette recomposition régionale. Même si l’Algérie a longtemps joué le rôle de médiateur dans les crises maliennes, elle se retrouve piégée dans un environnement beaucoup plus instable qu’auparavant.

Iyad Ag Ghali, alias Abou Fadl, une création des services de renseignement algériens, à la tête du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, JNIM), est l’artisan de l’alliance avec les rebelles touareg du Front de libération de l’Azawad (FLA) de l’imam Mahmoud Dicko.

Le danger pour Alger est une diffusion progressive des logiques de fractionnement sahélien :

• affaiblissement du contrôle frontalier ;

• montée des économies parallèles ;

• circulation d’armes et de combattants ;

• apparition de nouvelles identités transfrontalières.

Le sud algérien, très vaste et faiblement peuplé va se connecter aux dynamiques sahéliennes des touaregs qu’au centre politique algérien.

4. Le paradoxe algérien : puissance militaire et fragilité politique

L’Algérie demeure aujourd’hui un mythe de l’une des principales puissances militaires, politiques et économiques africaines. Son armée sous le général Saïd Chengriha et l’appareil étatique encore fonctionnel du président Abdelmadjid Tebboune, fragilisent le système :

• une économie très dépendante des hydrocarbures ;

• une jeunesse souvent désillusionnée ;

• un système politique perçu comme fermé ;

• des tensions identitaires jamais totalement réglées ;

• une diplomatie régionale et internationale confrontée à un environnement de plus en plus hostile.

Le véritable risque pour l’Algérie n’est peut-être pas un éclatement brutal, mais une lente érosion de l’autorité centrale sur ses périphéries.

5. Une projection possible : vers une Algérie fédérale ou fragmentée

A long terme, deux trajectoires opposées semblent possibles.

La première serait celle d’une réforme profonde :

• ouverture politique réelle ;

• régionalisation avancée ;

• reconnaissance plus large des identités locales ;

• intégration économique du sud ;

• normalisation régionale avec les voisins.

Dans ce scénario, l’Algérie pourrait préserver son unité en devenant un Etat plus souple et pluraliste.

La seconde trajectoire serait celle du maintien du modèle actuel sans réforme structurelle. Dans ce cas, les tensions périphériques pourraient s’accumuler jusqu’à produire une fragmentation progressive :

• Kabylie dissidente ;

• Tindouf autonome ;

• sud algérien influencé par les mouvements de l’Azawad et du Sahel.

L’histoire montre toutefois qu’aucune projection géopolitique n’est inévitable. Les Etats paraissant solides peuvent s’effondrer rapidement, tandis que d’autres survivent durablement malgré des fractures profondes. L’avenir de l’Algérie dépendra surtout de sa capacité à réinventer son contrat politique interne dans un environnement régional en mutation permanente.

Sources et références d’analyse

Cette analyse s’appuie sur des travaux universitaires, des rapports internationaux, des analyses géopolitiques, sécuritaires et des sources sur le terrain portant sur l’Algérie, la Kabylie, le Sahara occidental et le Sahel :

• Hugh Roberts — The Battlefield Algeria 1988-2002: Studies in a Broken Polity (Verso)

• Luis Martinez — La guerre civile en Algérie (Karthala)

• International Crisis Group — rapports sur l’Algérie, le Sahel et le Mali

• Wolfram Lacher — analyses sur les dynamiques sahéliennes et les groupes armés au Sahara

• Yahia H. Zoubir — travaux sur la politique étrangère algérienne et le conflit du Sahara occidental

• Jean-Pierre Filiu — études sur les transformations géopolitiques du Maghreb et du Sahel

• Rapports de l’ONU sur le Sahara occidental (MINURSO)

• Rapports du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sur les dépenses militaires et la sécurité régionale

• Etudes du Carnegie Middle East Center et du German Institute for International and Security Affairs (SWP)

• Travaux sur les mouvements amazighs et kabyles publiés dans Middle East Journal, Maghreb-Machrek et L’Année du Maghreb

Le texte présenté relève d’une analyse prospective et géopolitique. Il ne constitue pas une affirmation factuelle sur un éclatement inévitable de l’Algérie, mais une projection basée sur des dynamiques politiques, identitaires et sécuritaires débattues par des chercheurs et des experts.