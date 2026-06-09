Tunisie : L’huile d’olive au cœur de la stratégie d’exportation vers le Brésil

La Tunisie ambitionne de renforcer ses exportations vers le Brésil, en particulier dans le secteur de l’huile d’olive, après la décision des autorités brésiliennes de supprimer les droits de douane sur les importations d’huile d’olive vierge extra depuis mars 2025.

Cette question a été au centre d’un entretien tenu lundi à Tunis entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et William Adib Dib, président de la Chambre de commerce arabo-brésilienne, en visite dans le pays à la tête d’une délégation d’hommes d’affaires brésiliens.

Le ministre a souligné que cette mesure constitue une opportunité importante pour les exportateurs tunisiens, en leur permettant d’accéder plus facilement au marché brésilien et d’y accroître leurs ventes. Il a également mis en avant la participation de seize entreprises tunisiennes spécialisées dans l’exportation de l’huile d’olive et des dattes à la 40e édition du Salon international des industries agroalimentaires, organisée en mai dernier à São Paulo.

De son côté, William Adib Dib a exprimé son souhait de consolider les relations économiques entre les deux pays et de favoriser l’émergence de nouveaux partenariats dans plusieurs secteurs d’activité.

Selon le ministère des Affaires étrangères, les discussions ont porté sur les moyens de développer davantage les échanges commerciaux et les investissements entre la Tunisie et le Brésil, dans un contexte marqué par une volonté commune de renforcer la coopération économique bilatérale.