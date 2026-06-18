Israël : Une coopération sécuritaire de longue date avec le Somaliland

Israël a reconnu jeudi l’existence d’une coopération secrète de longue date avec le Somaliland dans les domaines du renseignement, de la sécurité et de la défense. Cette déclaration a été faite par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, à l’occasion de la visite officielle à Jérusalem du président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi.

« Israël et le Somaliland entretiennent une relation d’amitié ancienne, fondée sur des intérêts communs, des valeurs démocratiques et une volonté partagée de préserver la sécurité et la stabilité », a déclaré le ministre israélien. Il a également affirmé que les deux parties avaient mené, « pendant de longues années », plusieurs opérations conjointes restées confidentielles jusqu’à présent.

Selon Israël Katz, cette coopération est appelée à se renforcer davantage. « Nous sommes désormais déterminés à porter notre partenariat sécuritaire à un niveau supérieur », a-t-il indiqué, selon un communiqué de son ministère.

Si l’existence de liens sécuritaires entre Israël et le Somaliland était évoquée depuis longtemps par plusieurs observateurs, c’est la première fois qu’un responsable israélien confirme aussi ouvertement ces relations.

Ancien protectorat britannique, le Somaliland a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991. Bien qu’il dispose de ses propres institutions, d’une monnaie, d’un passeport et d’une armée, ce territoire situé sur le stratégique golfe d’Aden peine à obtenir une reconnaissance internationale. Israël est devenu, à la fin du mois de décembre, le premier Etat à reconnaître officiellement son statut d’« Etat indépendant et souverain ». Le président somalilandais a, par ailleurs, inauguré lundi une ambassade à Jérusalem.

Ces derniers mois, plusieurs analystes ont évoqué la possibilité d’une présence militaire israélienne dans le port de Berbera, situé sur le golfe d’Aden. Début mai, le général de brigade israélien à la retraite Amir Avivi a affirmé qu’Israël avait développé des capacités militaires au Somaliland et y disposait désormais d’une base, sans toutefois en préciser l’emplacement.

L’ancien officier a également indiqué que la Marine israélienne opérait dans cette zone stratégique, estimant que cette présence avait considérablement renforcé la capacité d’Israël à faire face aux terroristes Houthis du Yémen, alliés des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran, du Hezbollah Libanais et du Polisario en Algérie, qui ont multiplié les tirs de missiles balistiques contre le territoire israélien depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023.