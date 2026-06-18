Niger : Une attaque armée vise l’aéroport stratégique de Niamey

Le principal aéroport de Niamey a été la cible d’une attaque armée aux premières heures de jeudi, provoquant des échanges de tirs et plusieurs explosions, selon des témoins et une source sécuritaire.

D’après cette même source, des hommes armés sont parvenus à pénétrer le périmètre de sécurité de l’aéroport avant l’intervention des forces de défense, rapidement déployées pour reprendre le contrôle de la situation. L’identité des assaillants n’avait pas été établie dans l’immédiat.

Cette nouvelle attaque est la deuxième enregistrée cette année contre l’aéroport international Diori Hamani. En janvier dernier, le groupe État islamique avait revendiqué une opération similaire visant des moyens aériens sans pilote du Niger.

Au-delà de son rôle civil, l’aéroport de Niamey revêt une importance stratégique majeure. Il accueille une base de l’armée de l’air nigérienne ainsi que le quartier général de la force conjointe réunissant le Niger, le Burkina Faso et le Mali au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).

A la suite de l’attaque de janvier, les autorités nigériennes avaient renforcé le dispositif de sécurité autour de cette infrastructure sensible. Toutefois, les groupes jihadistes demeurent une menace persistante au Niger et plus largement dans la région sahélienne.

« La valeur symbolique de l’aéroport, qui sert de siège à l’AES, en fait une cible privilégiée pour les groupes armés », souligne Beverly Ochieng, analyste principale en sécurité au sein du cabinet Control Risks.

Depuis le coup d’Etat de 2023 et l’arrivée au pouvoir des militaires, le Niger fait face à une recrudescence des violences jihadistes. Le pays, à l’instar du Burkina Faso et du Mali, également dirigés par des régimes militaires, peine à enrayer l’insécurité qui continue de déstabiliser le Sahel.