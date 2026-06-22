Burundi : 90 millions de dollars pour améliorer l’accès à l’eau potable

Le Burundi a lancé cette semaine un vaste programme de 90 millions de dollars destiné à renforcer l’approvisionnement en eau potable, dans un contexte marqué par des difficultés récurrentes d’accès à cette ressource essentielle.

Le projet prévoit la construction d’une station de pompage d’une capacité de production de 120 000 mètres cubes d’eau. Implantée à Nyabugete, dans la province de Bujumbura, l’infrastructure deviendra la deuxième plus importante unité de production d’eau de la région.

Considéré comme l’un des plus grands projets sociaux du pays, ce chantier vise principalement à réduire le déficit chronique en eau potable qui affecte la capitale économique et ses environs.

Le financement de l’initiative repose en grande partie sur le soutien de la Banque mondiale, qui apporte 80 millions de dollars. L’État burundais contribue, pour sa part, à hauteur de 10 millions de dollars.

Lors de la cérémonie de lancement, le président burundais, Évariste Ndayishimiye, a souligné que ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale visant à faire du Burundi un pays émergent à l’horizon 2040 et développé d’ici 2060. Il a réaffirmé que l’amélioration de l’accès à l’eau potable demeure l’une des priorités du gouvernement.