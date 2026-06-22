Guinée équatoriale : Obiang renouvelle sa confiance à son PM

Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a reconduit Manuel Osa Nsue Nsua dans ses fonctions de Premier ministre, trois jours seulement après la démission de son gouvernement.

L’annonce a été faite vendredi par le portail officiel d’information du gouvernement, précisant qu’un décret présidentiel a été signé en ce sens.

Selon la même source, le nouveau gouvernement dirigé par Manuel Osa Nsue Nsua, nommé pour la première fois à la tête du gouvernement en août 2024, sera composé d’un nombre réduit de ministères, dans le cadre d’une réorganisation de l’exécutif.

Mardi dernier, le gouvernement équato-guinéen avait présenté sa démission à la suite de critiques portant sur la gouvernance publique et le niveau de mise en œuvre des objectifs fixés par les autorités.

Selon l’exécutif, cette décision fait suite au constat d’une faible exécution des engagements gouvernementaux, poussant le chef de l’État à engager une restructuration de l’équipe gouvernementale afin d’améliorer son efficacité et son action publique.

La Guinée équatoriale est un pays d’Afrique centrale situé sur la côte ouest du continent, au bord de l’Atlantique. Elle compte environ 1,8 million d’habitants. Elle est également l’un des principaux producteurs de pétrole d’Afrique subsaharienne.